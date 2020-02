Verso Milan-Genoa, coppia Pandev-Sanabria in attacco per i rossoblu

NEWS MILAN – Come riportato da Sky, in vista del match di domenica contro il Milan, il Genoa allenato da Davide Nicola, si presenterà a San Siro con la coppia d’attacco formata da Goran Pandev e Antonio Sanabria. Il macedone e il paraguaiano pare abbiano vinto la concorrenza dei compagni di reparto Andrea Pinamonti, Andrea Favilli e Mattia Destro. Per Pandev sarà una partita speciale quella di San Siro, visto che il Meazza è stato il suo stadio durante la sua permanenza a Milano sponda Inter.

