Verso Milan-Genoa, Borghi: “Grande sfida, tra Europa e salvezza” (VIDEO)

NEWS MILAN – Milan-Genoa si giocherà domenica 1 marzo in un San Siro a porte chiuse, proprio oggi il club rossonero ha pubblicato le modalità di rimborso dei biglietti. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, e proprio il giornalista della nota pay-tv, Stefano Borghi, ha presentato la sfida.

“C’è una tradizione antica tra le due squadre. Il Genoa è risorto dalle sue ceneri dopo l’arrivo di Davide Nicola. Si è visto un Genoa battagliero contro la Lazio, è questo il grande merito dell’allenatore, che l’ha fatta diventare una squadra che lotta. Ibrahimovic ha trasformato il Milan con la sua presenza. Stefano Pioli gli ha confezionato l’abito giusto, è fiorito Rebic che non si ferma più, poi emerse figure non valorizzate come Castillejo e Calhanoglu. Il Milan subisce troppi gol. Milan-Genoa sarà una grandissima partita“.

Per leggere l’intervista completa di Marco Van Basten: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android