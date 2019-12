Verso Atalanta-Milan, i rossoneri lasciano Milanello

VERSO ATALANTA-MILAN – Attraverso i canali social del club, il Milan ha pubblicato alcuni scatti dei giocatori rossoneri mentre lasciano Milanello per raggiungere Bergamo. La squadra allenata da Stefano Pioli ha lasciano il centro sportivo di Carnago in pullman per raggiungere l’albergo che ospiterà nella notte i rossoneri. Il match contro l’Atalanta di domani sarà alle ore 12.30.

Oggi ha parlato anche Gian Piero Gasperini: ecco le sue parole>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android