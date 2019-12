Venerato: “Todibo, giocatore importante. Ecco cosa serve al Milan”

NEWS MILAN – Ciro Venerato, giornalista sportivo della ‘Rai‘, ha parlato delle possibili mosse di calciomercato del Milan durante la sessione invernale. Queste le dichiarazioni di Venerato ai microfoni di ‘Radio Sportiva‘.

“Jean-Clair Todibo è un giocatore importante. Al Barcellona ha trovato poco spazio perché in blaugrana ci sono tanti campioni. Serve un difensore centrale, una mezzala simile a Tiémoué Bakayoko e un attaccante che fa gol. Meglio se Zlatan Ibrahimovic“.

Il Milan, però, starebbe tentando di mettere a segno, per l’attacco, un gran colpo a sorpresa, con Paolo Maldini pronto a provarci per un giovane top player europeo! Per i dettagli, continua a leggere >>>

