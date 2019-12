Van der Sar: “Ibrahimovic potrà prendere il Milan e riportarlo in alto”

NEWS MILAN – Edwin van der Sar, classe 1970, ex portiere della Juventus ed oggi dirigente dell’Ajax, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ da Dubai, sede del ‘Globe Soccer Award‘, soffermandosi sul ritorno al Milan del centravanti svedese Zlatan Ibrahimovic.

Queste le dichiarazioni di van der Sar: “Per Zlatan è un’opportunità per giocare e segnare gli ultimi anni della sua carriera. Potrà prendere il Milan e riportarlo in alto”. A proposito di carriera: per scoprire tutti i numeri ufficiali di Ibrahimovic in Europa secondo la UEFA, continua a leggere >>>

