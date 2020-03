Van Basten: “Bello rivedere di nuovo i miei amici”

NEWS MILAN – Marco Van Basten, leggenda rossonera, ha postato una foto con gli amici Ruud Gullit e Oliver Bierhoff scattata lunedì sera al galà della UEFA. “Bello rivedere di nuovo i miei amici di calcio al UEFA galà di lunedì”, ha scritto su Instagram l’ex attaccante olandese.

Nei giorni scorsi hanno fatto parecchio discutere le dichiarazioni rilasciate da Van Basten al Corriere della Sera in cui, tra le altre cose, rivelava come il suo rapporto con Arrigo Sacchi non fosse troppo positivo: continua a leggere>>>

