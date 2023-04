Youth League, AZ prima finalista: battuto lo Sporting Lisbona ai rigori

In attesa che scenda in campo il Milan , impegnato alle ore 18:00 contro l' Hajduk Spalato , si è decisa la prima finalista della Youth League 2022/2023 . Nell'altra semifinale, infatti, l' AZ Alkmaar ha superato ai rigori lo Sporting Lisbona , qualificandosi in questo modo all'ultimo atto della manifestazione e attendendo la prossima avversaria.

A portarsi in vantaggio, in realtà, era stato lo Sporting Lisbona al 9' con Diogo Rafael Gomes Cabral a cui avevano risposto nell'ordine Ernest Poku e Ro-Zangelo Daal. I portoghesi erano riusciti a rimetterla in carreggiata grazie al penalty trasformato da Chico Lamba, ma alla lotteria dei rigori hanno avuto la meglio per 3-4 gli ospiti.