Yacine Adli promesso sposo del Milan: i suoi numeri in stagione / News

Il Milan ha acquistato Yacine Adli e lo ha lasciato in prestito al Bordeaux. Il francese cresce bene: ecco i suoi numeri stagionali

Al termine del calciomercato estivo il Milan ha acquistato Yacine Adli lasciandolo in prestito al Bordeaux. Un anno che servirà al francese per farsi trovare ancora più pronto a vestire la maglia rossonera. Questa scelta della dirigenza rossonera sta dando e come i suoi frutti. Il classe 2000, infatti, si trova al secondo posto nei top cinque campionati europei per passaggi chiave. Sono 37 i passaggi di Adli, con Alexander Arnold davanti a lui a quota 50. In Ligue 1 ha fornito 6 assist e segnato un gol in 19 partite. La crescita prosegue al meglio, con il Milan che è pronto ad accoglierlo a braccia aperte l'estate prossima.