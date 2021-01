Weah: “Ibrahimovic come Baresi e Maldini: l’età non conta”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Interessante intervista rilasciata dall’ex attaccante del Milan George Weah alla Gazzetta dello Sport. L’attuale presidente della Liberia ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, del suo ruolo nella squadra e l’importanza del suo carisma per i più giovani: “Un tipo forte e sicuro di sé, qualità che saltano all’occhio immediatamente. Ma dietro a questa immagine c’è molto altro: è uno che si impegna al massimo ed è sempre concentrato al cento per cento sulla propria professione. Sono contento che il Milan lo abbia ripreso perché può essere molto utile al club nel lavoro coi giovani perché i ragazzi, tanto in prima squadra come in Primavera, in lui hanno un grande esempio e una fonte di ispirazione. Uno che possono ammirare e considerare un leader che li possa guidare. E’ il migliore esempio che possa fare un condottiero, sono contento per lui. L’età? Non conta. Mi vengono in mente due esempi, quelli di Pietro Vierchowood e Franco Baresi, due che hanno giocato ad un livello altissimo fino a quasi quarant’anni. E poi naturalmente lo stesso Maldini. Se lavori duro, mantieni intatta la passione e continui a divertirti giocando, l’età sparisce”.

