Vuoi lavorare per il Milan? Il club cerca un CRM Manager. Le info

Vuoi lavorare per il Milan? Il club rossonero cerca un CRM Manager per ottimizzare la piattaforma CRM. Ecco di cosa si tratta

Il tuo sogno è quello di lavorare per il Milan? Oggi ha la possibilità di farlo. Il club rossonero, infatti, cerca un CRM Manager esperto che sia in grado di ottimizzare la piattaforma CRM (Customer Relationship Management) e di aumentare in maniera significativa l’engagement e i ricavi. Ecco l'offerta di lavoro visibile sul profilo Linkedin del Milan.

AC Milan sta cercando un CRM Manager esperto e orientato verso il mondo commerciale per ottimizzare la nostra piattaforma CRM e per aumentare in maniera significativa l’engagement e i ricavi.

Il candidato, che risponderà al Marketing & CRM Director, dovrà avere una profonda conoscenza del mondo Salesforce, aver lavorato su campagne di successo multi-canale che utilizzano le migliori pratiche di segmentazione, automazione, personalizzazione e ottimizzazione.

Il candidato deve essere un self-starter ambizioso, in grado di gestire in parallelo molteplici flussi di lavoro e in grado di adattarsi ad un ambiente con ritmi elevati e in continuo cambiamento.

Responsabilità:

Lavorare a stretto contatto con il Marketing & CRM Director per definire una strategia CRM, attraverso i canali B2C e B2B, che includa lo sviluppo della visione del singolo cliente per migliorare l’efficacia lato marketing;

Gestire interamente le campagne CRM, con l’incremento di quest'ultime;

Pianificare, eseguire, ottimizzare e valutare le performance CRM in base ai KPI;

Collaborare con le parti interessate del team commerciale, come le aree digital, venue, retail e sponsorship, traducendo obiettivi di business in accurati task, specificando i dati richiesti, le logiche per definire il target e la segmentazione e i requisiti per un contenuto dinamico;

Pianificare, creare e distribuire automazioni efficaci tra i mercati, sviluppando soluzioni innovative in risposta alle necessità dei clienti e alle mutevoli condizioni di mercato;

Lavorare a stretto contatto con il team creativo per creare progetti CRM coerenti con le linee guida del Club, che possano esaltare e coinvolgere i fan e che guidino ad una loro diretta risposta;

Sostenere lo sviluppo, la fase di testing e la distribuzione di nuovi canali e tecnologie CRM, come SMS, media a pagamento e telefonia, per migliorare l’esperienza dei fan e fornire un impatto commerciale tangibile;

Utilizzare i dati e le informazioni sui clienti per migliorare costantemente l’esperienza del cliente stesso e il canale ROI;

Articolare e presentare efficacemente analisi sui dati all’area marketing ed a stakeholders interni al dipartimento business.

Requisiti:

Minimo 5 anni di esperienza nel settore CRM, in un’organizzazione vivace e rivolta al consumatore, con una passione per il CRM e per l’impegno verso il cliente;

Competenze nella progettazione, nell’implementazione e nel mantenimento di Salesforce come soluzione CRM;

Esperienza nell’utilizzo di Service Cloud, Sales Cloud e Marketing Cloud, insieme ad una integrazione tra Salesforce e i diversi sistemi di business;

Esperienza pratica di lanci commerciali di successo, come campagne guidate dalla conoscenza del cliente su più canali (email - push - advertising - in-app);

Ottime capacità organizzative e di teamworking;

Spiccate abilità come comunicatore;

Orientato al dettaglio e al risultato;

Capacità analitiche e abilità nel tradurre e condividere informazioni utili ricavate dai dati;

Competenze nella realizzazione e nei processi come la segmentazione, la personalizzazione, l’automazione e l’ottimizzazione delle campagne;

Approccio creativo ed innovativo, con una grande attenzione verso l’esperienza del cliente;

Sempre orientato alla ricerca di nuove soluzioni per migliorare i processi già esistenti;

Elevate capacità di problem solving;

Esperienza di collaborazione con il team IT per guidare progetti tecnici.