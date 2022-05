Vlahovic e il sorpasso della Juventus: il Milan ha smentito tutti

In tanti dicevano che dopo l'acquisto di Dusan Vlahovic la Juventus avrebbe sorpassato il Milan. Le cose non sono andate così

Salvatore Cantone

Dusan Vlahovic non ha spostato gli equilibri. Almeno per quest'anno. La Juventus, dopo l'acquisto del serbo, aveva in testa l'obiettivo di rientrare nella lotta scudetto. In parte ci è riuscita, visto che è stata in corsa fino alla gara contro l'Inter, ma di fatto non ha mai sorpassato né i nerazzurri e né il Milan.

Ecco, il Milan. La squadra di Pioli è sottovalutata da ormai due anni. E' inutile negarlo. Dopo il colpo Vlahovic, che rimane straordinario da tanti punti di vista, in molti hanno parlato di un Milan che doveva stare attento in ottica quarto posto. Ognuno può esprimere il giudizio che ritiene più opportuno, ma i fatti hanno smentito clamorosamente chi diceva questa cosa.

Certo, il Milan in questa seconda parte di stagione non ha mai potuto schierare Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud non ha trovato grande continuità sotto porta (anche se ha segnato gol importantissimi), eppure i rossoneri sono sempre rimasti primi in classifica. La Juventus, invece, nonostante Vlahovic, continua a far fatica dal punto di vista offensivo. Anzi, il serbo in questa fase sembra attraversare una sorta di involuzione, cosa strana se lo paragoniamo al grande centravanti che si è visto con la maglia della Fiorentina.

Tutto questo testimonia il grande lavoro che Stefano Pioli sta svolgendo sulla panchina rossonera. Il calcio non è una scienza esatta e nel valutare una rosa bisogna considerare vari fattori, non solo la forza dei giocatori presi singolarmente. Il Milan è la dimostrazione di tutto questo. Non sappiamo come andrà a finire, visto che i rossoneri hanno ancora due grandi scogli da superare (Atalanta e Sassuolo), ma da questo punto di vista hanno già vinto. Il collettivo, spesso, vale più dei singoli. Milan, ecco l'alternativa in difesa a Botman: le ultime news di mercato >>>

