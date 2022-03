Viareggio Cup, le giovani del Milan si fermano in finale

La Primavera del Milan Femminile crea tantissimo ma cade 0-1 contro il Brøndby nell'ultima partita del torneo. Delusione rossonera.

Una partita stregata. La Primavera di Mister Corti si arrende al Brøndby nella Finale della 3ª edizione della Viareggio Cup Femminile : 0-1 il risultato, bugiardo per quanto mostrato in campo dalle rossonere, che avrebbero meritato ben altro esito. A Porcari (LU) il primo tempo è sostanzialmente un dominio Milan , con almeno 5 palle gol nitide non sfruttate. E a punirci è arrivata la punizione perfetta di McEwen nel recupero della prima frazione.

Nel primo tempo le occasioni per il Milan arrivano a pioggia, ma nessuna viene concretizzata: le più ghiotte sono quelle che capitano sui piedi di Cortesi e di Selimhodzic , a cavallo della mezz'ora. Nella prima, Serena riceve da Miotto e di piatto sinistro, da pochi passi, conclude a lato. Nella seconda fa tutto Noa, si libera con una bellissima veronica al limite e conclude di destro colpendo in pieno la traversa . Nei minuti conclusivi ci provano anche Miotto e Dal Brun, senza fortuna. Nell'unico minuto di recupero, la punizione di McEwen batte in maniera imparabile Cazzioli per lo 0-1.

Pronti-via nella ripresa e altra grande opportunità per noi, confezionata da Boldrini per Avallone, che da pochi passi non trova l'impatto giusto con il pallone. Le danesi non stanno a guardare e in ripartenza colpiscono l'incrocio dei pali con Saini. Si gioca a una sola porta, ma la palla non entra: al 24' Crevacore e al 36' Ronchetti sfiorano il palo e il pari. All'88' l'ultimo grande guizzo rossonero, con Dal Brun che da posizione defilata trova la porta e il salvataggio sulla linea di Karsen: le speranze si spengono qui, ma non gli applausi per una grande prova delle nostre ragazze.