Verso SPAL-Milan, Ibrahimovic sarà tra i convocati? La notizia

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic è pronto al rientro. Anche oggi si è regolarmente allenato in gruppo, dunque per la sfida contro la SPAL di mercoledì sera sarà tra i convocati. Almeno questo è quanto emerge dalle ultime indiscrezioni. I colleghi di Sky Sport 24 riferiscono però che sarà domani la giornata decisiva per capire se lo svedese sarà convocabile, ma le sensazioni sono più che positive.

Giocherà? Probabilmente no, almeno non dall’inizio. Certo che qualora fosse in panchina, sarà anche disponibile per dare una mano alla squadra in campo. Speriamo che non ce ne sia bisogno, nel senso che il Milan deve continuare a vincere anche senza lo svedese, come ha fatto vedere finora.

Si prevede un mini turn-over per Stefano Pioli, per dosare le energie viste le tante sfide contro le big che arriveranno a breve. “Calabria per Conti. Gabbia per Kjaer. Saelemaekers per Castillejo. E Paquetà per Bonaventura. Idee, ipotesi di lavoro. Contro la spal servono ancora punti per iniziare davvero a dare un senso a questa stagione del Milan”, riferisce Peppe Di Stefano.

