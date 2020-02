Verso Milan-Torino, Pioli: “Tenere attenzione e concentrazione altissime”

NEWS MILAN – Oggi pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha introdotto, in conferenza stampa, i temi principali di Milan-Torino, ‘Monday Night‘ della 24^ giornata di Serie A, in programma domani sera alle ore 20:45 a ‘San Siro‘.

Interrogato dai giornalisti presenti in sala stampa sull’atteggiamento che dovrà avere il suo Milan per avere la meglio sul Torino, Pioli ha sottolineato: “Dobbiamo tenere attenzione e concentrazione altissime. Le medio-basse hanno alzato il loro livello di competitività, noi non possiamo permetterci un finale di campionato anonimo, non possiamo più perdere tempo. E’ adesso che sentiamo sensazioni positive, dobbiamo coltivare queste emozioni, costruire qualcosa di importante per quest’anno e poi speriamo per il futuro”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android