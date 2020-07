Verso Milan-Atalanta, i precedenti tra Pioli e Gasperini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Quella di questa sera tra Milan e Atalanta, partita in programma a San Siro alle 21:45, è anche la sfida tra Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini.

I due tecnici si affrontati per ben diciassette volte in Serie A: per sette volte ha avuto la meglio Pioli, mentre in sei circostanze ha avuto la meglio Gasperini. 4 i pareggi. L'ultimo successo del tecnico rossonero risale al 30 settembre 2018, cioè quando la Fiorentina ha battuto l'Atalanta per 2-0.