Verso Lecce-Milan, domani nuovo giro di tamponi

NEWS MILAN – Domani nuovo giro di tamponi per il Milan, alla vigilia della sfida contro il Lecce allo stadio ‘Via del Mare’. Per sicurezza e per fermare il contagio da coronavirus, in rispetto delle normative FIGC, il giorno prima della partita si effettuano i test per il CoVid-19.

Domani ultimo allenamento a Milanello per la squadra, al mattino. Nel pomeriggio, alle 16:30, il volo per Lecce. Sarà la prima partita di Serie A per il Milan post-lockdown. I rossoneri sono già stati impegnati nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, finita 0-0: una buona prova, vista anche l’inferiorità numerica ad inizio partita. A seguito della squadra di Stefano Pioli, domani partiranno anche Gazidis, Maldini e Massara.

