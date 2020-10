Verso Inter-Milan, Bennacer favorito su Tonali in mezzo al campo

VERSO IL DERBY INTER-MILAN

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – In vista del derby in programma sabato 17 ottobre tra Inter e Milan, Ismael Bennacer è favorito su Sandro Tonali per una maglia titolare nel centrocampo di Stefano Pioli. Il regista algerino e il classe 2000 di Lodi sono entrambi in nazionale e rientreranno a Milanello solo la prossima settimana. Tuttavia, dal momento che il tecnico emiliano non rinuncia ai muscoli e alla corsa di Franck Kessie, i due giovani centrocampisti saranno in ballottaggio per una maglia da titolare. Ad oggi, il classe 1997 ex Empoli è avanti su Tonali vista anche la panchina di Bennacer contro lo Spezia e la contemporanea prestazione non esaltante dell’ex Brescia.

