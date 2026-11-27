Arrivano novità dall'infermeria del Cagliari in vista del posticipo della 13ª giornata di Serie A contro il Milan, in programma lunedì 30 novembre alle 20:45 alla 'Unipol Domus'. Yerry Mina, Michel Adopo e Paul Mendy sono tornati ad allenarsi in gruppo e saranno regolarmente a disposizione di Fabio Pisacane per la sfida ai rossoneri.

Verso Cagliari-Milan, tornano Mina, Adopo e Mendy

Le condizioni di Harry Winks

era ai box da un mese, dall'incontro disputato all'Olimpico contro la Lazio, a cui sono seguite una gara in panchina e due in tribuna per infortunio.avevano invece lasciato il campo nell’ultimo turno di Serie A contro il Como, facendo inizialmente temere uno stop più lungo. Alla luce dei recuperi, l'undici iniziale delcontro ilnon dovrebbe cambiare molto rispetto a quello schierato sul campo dei lariani, con il possibile ritorno dial centro della difesa.Resta da valutare giorno per giorno la situazione di. Il regista inglese non gioca dal 24 ottobre, quando aveva lasciato il campo all’intervallo della partita contro il Bologna per un. Dopo oltre un mese di stop sembrava vicino al rientro contro il Frosinone, ma un nuovo fastidio muscolare nella stessa zona durante la rifinitura lo ha costretto a fermarsi ancora. Per la gara di lunedì sera contro i rossoneri l'obiettivo dello staff è, ma ad oggi non è ancora stata presa una decisione.