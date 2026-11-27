Il Cagliari di Fabio Pisacane ritrova tre giocatori fondamentali per la sfida contro il Milan alla Unipol Domus, mentre un altro resta in dubbio
Arrivano novità dall'infermeria del Cagliari in vista del posticipo della 13ª giornata di Serie A contro il Milan, in programma lunedì 30 novembre alle 20:45 alla 'Unipol Domus'. Yerry Mina, Michel Adopo e Paul Mendy sono tornati ad allenarsi in gruppo e saranno regolarmente a disposizione di Fabio Pisacane per la sfida ai rossoneri.
Verso Cagliari-Milan, tornano Mina, Adopo e MendyMina era ai box da un mese, dall'incontro disputato all'Olimpico contro la Lazio, a cui sono seguite una gara in panchina e due in tribuna per infortunio. Adopo e Mendy avevano invece lasciato il campo nell’ultimo turno di Serie A contro il Como, facendo inizialmente temere uno stop più lungo. Alla luce dei recuperi, l'undici iniziale del Cagliari contro il Milan non dovrebbe cambiare molto rispetto a quello schierato sul campo dei lariani, con il possibile ritorno di Mina al centro della difesa.
Le condizioni di Harry WinksResta da valutare giorno per giorno la situazione di Winks. Il regista inglese non gioca dal 24 ottobre, quando aveva lasciato il campo all’intervallo della partita contro il Bologna per un problema alla schiena. Dopo oltre un mese di stop sembrava vicino al rientro contro il Frosinone, ma un nuovo fastidio muscolare nella stessa zona durante la rifinitura lo ha costretto a fermarsi ancora. Per la gara di lunedì sera contro i rossoneri l'obiettivo dello staff è portarlo almeno in panchina, ma ad oggi non è ancora stata presa una decisione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Editoriali e Analisi
Modric, un’assenza che pesa: senza di lui la media punti del Milan si dimezza
Ultime Notizie
Krösche porta un direttore sportivo al Milan, ma non è Hardung: le ultime da Moretto
Infortuni
Per Gonçalo Ramos segnali positivi: situazione da monitorare. Il punto sugli infortuni | PM
News Calciomercato
Mourinho frena su Endrick: "Nessuna cessione a gennaio", ma il Milan ha altre idee
Europa League: news e risultati
Milan, l'Europa League si riapre: ecco quanti punti servono per i playoff e il calendario. E gli ottavi...
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti