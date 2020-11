Verona, Silvestri: “Ho distratto Ibrahimovic così. Nel post partita…” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Silvestri su Ibrahimovic

MILAN NEWS – Marco Silvestri, portiere dell’Hellas Verona, ha rilasciato un’intervista a SportWeek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Il portiere è ritornato sul rigore sbagliato da Zlatan Ibrahimovic contro di lui: “Io gli dico: ‘L’ultimo lo hai aperto sbagliato, no?’. In gergo, aperto significa il rigore che è stato tirato col piattone, alla destra del portiere. In Europa League aveva calciato in questo modo e aveva fallito. Allora ho pensato: provo a distrarlo, a disturbarlo. Se gli faccio credere che mi aspetto quel tipo di tiro, potrebbe decidere di battere al solito modo, forte e basso, a incrociare, così ho più possibilità di prenderglielo”.

Sul post partita: “Non c’è stata la reazione di Ibrahimovic neanche al fischio finale. Ma non credo che mi avrebbe detto qualcosa: sa che una piccola provocazione ci sta, in un momento come quello. Sono cose di campo che non vanno prese come un’offesa. Ibra mi ha dato ragione? Proprio questa ammissione, e il modo in cui l’ha fatta, confermano che Ibra è un campione”.

Sul possibile rigorista del Milan: "Kessie è un altro gran rigorista, ma Ibra ha talmente tanto talento, freddezza e carisma, che, fosse per me, potrebbe sbagliarne dieci di fila e io continuerei a farglieli battere".