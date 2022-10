Verona, Bocchetti non ha il patentino Uefa A Pro: per lui deroga di 30 giorni

Salvatore Bocchetti si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo allenatore del Verona. L'ex difensore rossonero bagnerà il suo esordio, affrontando il Milan nella partita valida per la 10^ giornata di Serie A. Attenzione però alla curiosità riportata da 'TuttoHellasVerona.it', perché Bocchetti, attualmente, non possedere il patentino Uefa A Pro, ma ha ottenuto una deroga di 30 giorni che scadrà prima del Mondiale.