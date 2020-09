Vercellone: “Milan marchio iconico, sono molto orgoglioso”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ecco le prime dichiarazioni di Pier Donato Vercellone, nuovo Chief Communications Officer rossonero: “Il Milan è un marchio iconico e unico con una forte eredità e un futuro luminoso. Sono felice di essere qui e di contribuire a rafforzare ulteriormente il legame emotivo che lega il Club ai suoi tifosi e agli stakeholder. Voglio ringraziare Elliott, il CEO Gazidis e il Presidente Scaroni per avermi dato la grande opportunità di far parte di un team manageriale d’élite. Sarà una sfida entusiasmante che sono molto orgoglioso di intraprendere perché il Milan è per Sempre“.

