L'opinionista di Viva el Fútbol ricorda le difficoltà della partenza rossonera e sottolinea i progressi compiuti dalla squadra nelle ultime settimane
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Nicola Ventola ha espresso un giudizio molto positivo sul momento del Milan di Rúben Amorim. Intervenuto a Viva el Fútbol, l'ex attaccante ha analizzato il percorso dei rossoneri dopo il netto 5-1 rifilato al Frosinone, soffermandosi soprattutto sui progressi mostrati dalla squadra nelle ultime settimane.
La partenza difficile e la metafora della vedova neraVentola ha ricordato le difficoltà iniziali del Milan, chiamato a ripartire con un nuovo allenatore e con il peso della mancata qualificazione alla Champions League. Una situazione che, secondo l'opinionista, aveva inevitabilmente portato un po' di negatività nell'ambiente.
Per descrivere quel momento ha utilizzato un'espressione particolare: "Il Milan è partito con un allenatore nuovo, un po' da zero, con la "vedova nera" del non essere andata in Champions League". Nonostante queste premesse, l'ex attaccante ritiene che il gruppo abbia compiuto passi avanti importanti, fino a diventare una delle squadre più convincenti del campionato.
Ventola: "Il Milan è la squadra che vedo più in crescita"Un elemento fondamentale nell'analisi di Ventola riguarda il lavoro di Amorim nella ricerca di un undici titolare. Nelle prime settimane il tecnico ha sperimentato diverse soluzioni, cercando di individuare gli interpreti più adatti alle proprie idee. Adesso, secondo l'opinionista, sembra esserci maggiore continuità nelle scelte e un'identità più riconoscibile.
Il giudizio finale è particolarmente significativo: "Il Milan è la squadra che vedo più in crescita". E ancora: "Mi convince, mi piace come sta giocando il Milan". Parole che rappresentano una promozione per il lavoro di Amorim e per i progressi compiuti dal gruppo rossonero.
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