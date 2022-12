Valore rosa Milan – Theo Hernandez in ascesa: il suo valore oggi

Theo Hernandez è uno dei calciatori più cresciuti in assoluto in Serie A e non solo nel Milan. Ecco il suo valore oggi

Fabio Barera

Una delle operazioni di mercato più importanti messe a segno dalla dirigenza rossonera negli ultimi anni è senza dubbio quello che ha portato Theo Hernandez a vestire la maglia del Milan. Esubero del Real Madrid, dove non ha trovato grande spazio, nella rosa del Diavolo ha trovato il suo habitat ideale.

Il Milan, però, non è rimasto impressionato tanto dalle sue prestazioni nei Blancos, anche perché è stato impiegato poco, quanto dai numeri mostrati nei due prestiti all'Alaves e alla Real Sociedad. In entrambe le parentesi spagnole ha manifestato tutte le sue caratteristiche, cominciando a far trapelare il suo istinto per il gol.

Una volta arrivato al Milan non ha minimamente faticato a prendere il posto da titolare, diventando piano piano uno dei terzini più forti in Serie A e non solo. La partenza di Hakimi, che ha deciso di accasarsi al PSG dopo l'esperienza all'Inter, sembrava aver tolto qualche stimolo al francese. E invece Theo Hernandez non ne ha minimamente risentito.

Nelle quattro stagioni sin qui disputate con la casacca del Milan, il classe 1997 ha segnato 20 gol in 111 apparizioni, risultando uno dei difensori più prolifici del campionato di Serie A. Non è mai andato sotto le 5 reti in una singola stagione, avendo una media realizzativa di sei gol per annata.

Milan, il valore di Theo Hernandez in rapido aumento — Chiaramente tutti questi aspetti hanno fatto in modo che anche il valore di mercato di Theo Hernandez crescesse. Secondo quanto riferito da transfermarkt.it, al suo arrivo in rossonero, nel 2019, il transalpino aveva un valore di circa 15 milioni di euro, sebbene il Milan avesse speso più di 20 milioni per accaparrarsi il suo cartellino.

Ad oggi, invece, il valore del classe 1997 è lievitato a 50 milioni di euro, quindi con un implemento notevole rispetto a tre anni fa. Questo lo rende il secondo giocatore del Milan più costoso al momento, alle spalle del portoghese Rafael Leao, che addirittura è il giocatore che vale di più in tutta la Serie A.