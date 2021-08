Valencia-Milan, in ritardo Rebic e Krunic. Il croato pasticcia | News

La Gazzetta dello Sport analizza la prova dei rossoneri in Valencia-Milan: in ritardo Ante Rebic e Rade Krunic

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, analizza la prestazione dei rossoneri in Valencia-Milan . L'amichevole è terminata con la vittoria degli spagnoli 5-3 ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Gol da dischetto di Giroud , ma il rigore decisivo è stato sbagliato da Rade Krunic , protagonista anche di una rissa nel corso del secondo tempo.

A proposito di Krunic, per la rosea è uno dei bocciati della partita di ieri: non solo il rigore sbagliato, ma anche il bruttissimo fallo ai danni di Gaya, da cui nasce appunto la rissa finale. In ritardo anche Ante Rebic: Pioli lo prova un po' come punta nel 4-4-2 accanto a Giroud, ma il croato pasticcia. Le gambe sono un po' pesanti. Il Milan intanto pensa a Ramsey della Juventus: il punto