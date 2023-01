Valencia, continua il momento no di Gattuso: ladri in casa dell’ex Milan

Continua il momento no per l'ex tecnico del Milan Gennaro Gattuso, attualmente al Valencia, con dei ladri entrati nella sua casa

Il suo Valencia sta avendo grandi difficoltà nel campionato de LaLiga e anche nel corso dell'ultima giornata è arrivata una sconfitta contro il Cadice , a causa della rete di Ruben Alcaraz . Il momento no di Gennaro Gattuso non riguarda solo i risultati maturati sul rettangolo verde, ma si sposta anche su questioni extra campo.

Secondo quanto riportato da Las Provincias, proprio mentre il suo Valencia era impegnato contro il Cadice , una banda di ladri ha cercato di introdursi nella sua abitazione. Per fortuna il sistema di allarmi fatto installare dall'ex Milan ha compiuto il suo lavoro e ha permesso che i malviventi non riuscissero a mettere in atto il piano che avevano in mente.

Gattuso avrebbe denunciato l'accaduto, come era prevedibile, e ora la polizia spagnola sarebbe al lavoro per individuare i responsabili.