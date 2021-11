USSI Lombardia: “Parole di Raiola contro Gazzetta volgari e irrispettose”

L'USSI Lombardia, associazione che rappresenta i giornalisti sportivi lombardi, ha criticato le parole di Mino Raiola contro la Gazzetta

L'USSI Lombardia, associazione che rappresenta i giornalisti sportivi lombardi, ha rilasciato un comunicato per condannare le parole dell'agente Mino Raiola contro la Gazzetta dello Sport. Queste le dichiarazioni: "L'agente di calciatori Mino Raiola nella giornata di ieri giovedì 18 novembre, intervistato da alcuni colleghi, rispondendo alle domande sui rinnovi di suoi assistiti, ha utilizzato espressioni volgari e irrispettose oltre che lesive nei confronti della Gazzetta dello Sport. Il Glgs giudica tale comportamento inaccettabile e indegno per la stessa categoria degli agenti ed esprime solidarietà sincera ai colleghi della Gazzetta dello Sport ricordando a tutti che si possono criticare notizie e opinioni senza scivolare nelle offese". Raiola si riferiva alla notizia battuta dalla 'Rosea' che parlava di un Alessio Romagnoli che trattava il suo rinnovo da solo.