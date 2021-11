Uruguay, finisce l’era Tabarez: l’ex Milan esonerato dopo 15 anni / News

Oscar Washington Tabarez, ex allenatore del Milan, è stato esonarato dall'Uruguay dopo 15 anni di onorato servizio

Oscar Washington Tabarez è stato esonerato dopo 15 anni di onorata carriera con il suo Uruguay. Una vera e propria istituzione, ma il mondo del calcio è sempre legato ai risultati e i risultati della 'Celeste' sono tutt'altro che positivi. Settimi su dieci nel gruppo delle qualificazioni sudamericane al Mondiale, 16 punti in 14 partite che sottolineano come il Qatar si allontani sempre di più. Fatale è stata l’ultima sconfitta contro la Bolivia per 3-0 che ha spinto i vertici del calcio uruguaiano a prendere "una decisione difficile, ma resa necessaria dalle circostanze del momento e presa per riuscire a raggiungere i risultati futuri che la federazione vuole raggiungere".