Ungheria-Italia 0-2, Pobega entra al 72′: azzurri alla Final Four / News

È terminata da pochi minuti Ungheria-Italia di Nations League. Più di 20 minuti per Tommaso Pobega, azzurri alla Final Four

È terminata da pochi minuti Ungheria-Italia, partita valida per il gruppo 3 della Lega A di Nations League. Dopo la vittoria contro l'Inghilterra, gli azzurri si ripetono e conquistano il primo posto del girone, accedendo così alla Final Four in programma a giugno 2023. La squadra di Roberto Mancini riesce ad imporsi grazie ai gol di Giacomo Raspadori e Federico Dimarco. Il centrocampista del Milan Tommaso Pobega è subentrato al minuto 72': oltre 20 minuti in campo per lui. Maldini, aneddoti e retroscena su presente e futuro del Milan >>>