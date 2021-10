Under 21, Bosnia-Italia 1-2: Tonali protagonista con due gli assist

Sandro Tonali protagonista non solo nel Milan. Il capitano dell'Italia Under 21 favorisce la vittoria dei suoi con due preziosi assist

Il CT Paolo Nicolato ha espressamente chiesto a Roberto Mancini di lasciare Sandro Tonali alla Nazionale Under 21. Impegni troppo importanti per gli azzurrini per rinunciare al suo capitano. Alle parole seguono i fatti. Il centrocampista del Milan è in uno stato di onnipotenza tecnica impossibile da immaginare qualche mese fa. L'Under 21 ha battuto la Bosnia nella partita valida per le qualificazione all'Europeo del 2023 per 2-1. Di Okoli e Vignato i gol italiani, entrambi arrivati grazie agli assist di Tonali da calcio d'angolo. Le Top News di oggi sul Milan: ritorno di fiamma per Belotti, spunta la clausola di Pioli