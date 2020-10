Ufficiale: StarCasinò.Sport ed A.C. Milan rinnovano la propria partnership

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte: acmilan.com)– Si rinnova con tante sorprese la partnership tra A.C. Milan e l’innovativa piattaforma di intrattenimento sportivo StarCasinò.sport. La piattaforma dedicata all’entertainment, parte di Betsson Group e punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio, sarà Official Partner di A.C. Milan per le prossime tre stagioni sportive, 2020-2023.

“Il nuovo modo di vivere il calcio” è il DNA di StarCasinò.sport e la collaborazione con il club proseguirà in maniera ancor più innovativa, con la volontà di sviluppare contenuti ed iniziative uniche per tutti i tifosi rossoneri che condividono, oltre alla passione per l’AC Milan, le emozioni e i valori positivi alla base di questo sport.

StarCasinò.Sport ed A.C. Milan ancora insieme: parola ai protagonisti

Ronni Hartvig, Chief Commercial Officer, Betsson Group, ha dichiarato: “Il Gruppo Betsson vuole creare esperienze coinvolgenti, divertenti e sicure per tutti gli utenti e tramite il brand StarCasinò.sport portiamo in vita una forma di narrazione dello sport moderna e coinvolgente, con l’obiettivo di creare uno storytelling emozionante ed innovativo. Il rinnovo di questa partnership con A.C. Milan, club di altissimo livello, è di grande significato per noi, ci permette di amplificare la nostra immagine regalando un intrattenimento di valore per tutti i tifosi e gli amanti del calcio”.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di A.C. Milan ha dichiarato: “Siamo felici di annunciare il rinnovo della partnership con StarCasinò.sport. Nei mesi scorsi abbiamo creato insieme contenuti appassionanti e innovativi con l’obiettivo comune di coinvolgere tutti i nostri fan e siamo entrambi molto soddisfatti dei risultati raggiunti. Vogliamo continuare a stupire i tifosi del Milan e siamo pronti a coinvolgerli con tante nuove iniziative a tinte rossonere”.

Dopo una seconda parte di stagione ricca di appuntamenti, dalla webseries ‘The Ring‘ all’esclusiva Q&A tra Carlo Pellegatti e Hakan Çalhanoğlu, StarCasinò.sport e A.C. Milan sono pronti a superare le aspettative dei tifosi”. LEGGI QUI L’INTERVISTA DI MISTER STEFANO PIOLI A ‘RADIO ANCH’IO’ >>>