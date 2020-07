UFFICIALE – Juventus, Pirlo è il nuovo allenatore dell’U23

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS – Andrea Pirlo torna alla Juventus. Dopo aver lasciato il club bianconero nel 2015, l’ex centrocampista del Milan ha deciso di iniziare la sua nuova avventura da allenatore e comincerà dall’U23.

L’ex rossonero succederà così a Fabio Pecchia, vincitore della Coppa Italia di Serie C e capace anche di portare la squadra bianconera ai playoff. Pirlo, che ha conseguito il patentino per allenare le formazioni giovanili e le prime squadre fino alla Serie C, inizierà la sua prima esperienza da allenatore.

