Ufficiale, Baldanza nuovo Head of Media Sales del Milan: il comunicato

Luca Baldanza entra a far parte del Milan in un nuovo ruolo creato per generare valore e sfruttare il grande potenziale del brand rossonero

Daniele Triolo

"AC Milan annuncia l'ingresso di Luca Baldanza, a partire da oggi 3 giugno, nel Dipartimento Commerciale del Club come Head of Media Sales. Sarà a diretto riporto del Sponsorship Sales Director Maikel Oettle.

Luca Baldanza è un manager dalla consolidata esperienza internazionale nell'ambito della gestione, vendita e acquisizione dei media rights in ambito sportivo. Attività sviluppata per primari operatori, a livello domestico e internazionale, come IMG e United Arab Emirates Football League. O in occasione di eventi globali come la FIFA Club World Cup 2010.

La nomina di Luca Baldanza al Milan è in linea con l'obiettivo strategico del Club di incrementare i ricavi attraverso la valorizzazione dei branded content e il rafforzamento delle partnership con i principali broadcaster, in Italia e nel mondo. Un obiettivo che si inserisce nel più ampio percorso di innovazione e modernizzazione del Club volto alla realizzazione di un approccio globale da media company.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di A.C. Milan, ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Luca Baldanza in questo nuovo ruolo che il Club ha creato per poter cogliere tutte le opportunità che gli scenari futuri del settore presenteranno, a livello di contenuti, piattaforme e gestione dei diritti. Siamo sicuri che l'esperienza, il know-how e l'ampia rete di networking internazionale di Luca daranno un contributo importante per sfruttare il grande potenziale del Milan nel mondo".