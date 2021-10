La UEFA non sospende Çakir: il turco arbitrerà Germania-Romania

Ma quale sospensione per Cüneyt Çakir da parte della UEFA! L'arbitro di Milan-Atlético Madrid impegnato nelle qualificazioni ai Mondiali 2022

Daniele Triolo

La UEFA, contrariamente a quanto sembrava in un primo momento, non ha sospeso Cüneyt Çakir, il direttore di gara turco che ha arbitrato, la scorsa settimana, la sfida di Champions League a 'San Siro' tra il Milan di Stefano Pioli e l'Atlético Madrid di Diego Pablo Simeone.

Çakir, che aveva espulso per un doppio cartellino giallo frettoloso Franck Kessié dopo 29' di gioco e concesso, in pieno recupero, ai madrileni un calcio di rigore inesistente, rivelatosi poi decisivo per l'1-2 finale dei 'Colchoneros', arbitrerà, infatti, già questo venerdì.

Il turco è stato designato dalla UEFA, infatti, per Germania-Romania. La partita è valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 ed è in programma alla 'Imtech Arena' di Amburgo. Çakir, quindi, l'ha passata liscia. Al Milan, oltre al danno, resta anche la beffa. La UEFA ha giudicato grave, per l'occasione, soltanto la condotta del VAR.

Il quale, infatti, per la partita tra le due Nazionali in questione è stato sostituito.