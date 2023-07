UEFA, arrivata la decisione su Milan e Tolosa per le competizioni europee

La UEFA ha comunicato, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, la decisione su Milan e Tolosa per le competizioni europee

(fonte: uefa.com) La First Chamber CFCB ha accettato l'ammissione dell'Aston Villa FC (ENG) e del Vitoria Sport Clube (POR); del Brighton & Hove Albion FC (ENG) e del Royal Union Saint-Gilloise (BEL); dell'AC Milan (ITA) e del Toulouse FC (FRA) alle competizioni UEFA per club per la stagione 2023/24.