Uefa, il piano per aiutare i club: soldi dei diritti tv 2024-2027 in anticipo?

La Uefa sta pensando ad una soluzione alternativa per aiutare i club europei vista la crisi economica mondiale. Ecco i dettagli

La pandemia ha generato una crisi senza precedenti per il calcio e non solo. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' la Uefa sta pensando ad una soluzione che potrebbe venire incontro ai club a partire dalla prossima estate. Il principale ente europeo vorrebbe istituire una società veicolo che possa garantire l'anticipo dei diritti tv per il triennio 2024-2027. Questi soldi verrebbero poi distribuiti da tale società ai diversi club sotto forma di prestiti con tassi fra il 2% e il 5%.