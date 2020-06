Udinese, rottura del legamento crociato per Mandragora

ULTIME NEWS – Il centrocampista dell’Udinese Rolando Mandragora ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno. Ieri sera in occasione del match contro il Torino è uscito molto dolorante e immediatamente si è capita la gravità della situazione. Per il centrocampista ex Crotone che si preannunciava un ritorno alla Juventus ora il futuro resta incerto. Questo il comunicato ufficiale del club friulano.

IL COMUNICATO

Udinese Calcio comunica che Rolando Mandragora ha riportato, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati oggi, la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro.

Il giocatore sarà sottoposto ad una visita specialistica a Roma, presso la clinica Villa Stuart, con il professor Mariani per definire l’iter terapeutico.

L’Udinese, profondamente dispiaciuta per l’incidente occorso e ben conoscendo lo spirito guerriero di Rolando, gli augura una veloce guarigione.

