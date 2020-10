Udinese-Milan, Rebic sarà convocato! allenamento in gruppo | News

Udinese-Milan, Rebic recuperato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Arrivano buone notizie da Milanello per quanto riguarda il recupero di Ante Rebic. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, il croato si è allenato regolarmente con il resto del gruppo, dunque è da considerarsi recuperato in vista di Udinese-Milan. Improbabile, però, vederlo in campo dal primo minuto per due motivi: innanzitutto perché l’attaccante non gioca una partita ufficiale da Crotone-Milan del 28 ottobre. Inoltre, il grande momento di forma di Rafael Leao non può che relegarlo ad una panchina quasi certa.

