Ucraina, buone notizie: Zelensky autorizza il ritorno del campionato

In Ucraina torna il calcio. Via libera da parte del presidente Volodymyr Zelensky alla ripresa del campionato nazionale a partire da agosto

Via libera da parte del presidente Volodymyr Zelensky alla ripresa del campionato in Ucraina. A riportarlo è 'Associated Press'. Queste le parole di Andriy Pavelko, presidente della Federazione ucraina: "Il calcio può aiutare le persone a pensare al futuro, ha un potere importante. Oggi sono dell’umore peggiore, quindi abbiamo deciso con il presidente di riprendere il campionato ad agosto. A tutti i livelli: le due divisioni pro e il torneo femminile. Ho informato Infantino e Ceferin, abbiamo il loro sostegno. Parleremo con consiglio militare e governo per capire come organizzare il tutto in sicurezza". Milan, le top news di oggi: Botman, Sanches e novità sullo stadio