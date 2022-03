Ucraina, Skorupski: “Triste per la guerra, felice per il ruolo della Polonia”

Skorupski, portiere del Bologna, ha parlato della situazione ucraina. Ecco tutte le sue dichiarazioni, in riferimento alla sua Polonia.

La guerra in Ucraina continua e Lukasz Skorupski, portiere polacco classe 1991 del Bologna, ha parlato del conflitto e del ruolo che sta avendo la sua Polonia nell'aiutare il popolo ucraino. Sono ormai diverse settimane che è scoppiata la guerra e la situazione, per ora, non tende a migliorare. Skorupski si è detto felice ruolo svolto fino a questo momento dalla sua Nazione e ha sottolineato comunque come sia estremamente dispiaciuto per la guerra. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "Sono molto triste per quello che sta succedendo ma allo stesso tempo sono felicissimo per il lavoro che sta facendo il mio Paese, speriamo finisca il più presto possibile".