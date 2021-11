U21, Macedonia del Nord-Francia 0-1: decisivo il gol di Kalulu / News

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha permesso alla Francia Under 21 di avere la meglio contro la Macedonia del Nord con un suo gol

La crescita di Pierre Kalulu con il Milan, nel corso dei mesi, è evidente. Subentrato sia contro il Porto che nel derby, il difensore rossonero ha avuto un impatto decisivo in entrambi i match. Con la sua Francia Under 21 si è spinto oltre. Il classe 2000, infatti, ha segnato il gol vittoria nella sfida contro la Macedonia del Nord finita 1-0 per i transalpini. Le top news di oggi: Milan sul nuovo Pedri, il Real Madrid punta Brahim Diaz