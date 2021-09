U21, Italia-Montenegro 1-0: Lorenzo Colombo segna il gol partita

Lorenzo Colombo protagonista con l'Italia Under 21. L'attaccante del Milan, in prestito alla SPAL, ha segnato il gol del definitivo 1-0 contro il Montenegro

Lorenzo Colombo continua il suo percorso di maturazione. Dopo l'avventura alla Cremonese nella scorsa stagione, il Milan lo ha girato in prestito alla SPAL, sempre in Serie B. L'attaccante, in occasione del match dell'Italia Under 21 contro il Montenegro ha segnato il gol del definitivo 1-0. Colombo, pescato in area da un cross dell'ex rossonero Raoul Bellanova, è stato bravissimo a controllare la palla e a battere il portiere con un tiro rasoterra. Le Top News di oggi sul Milan: futuro Castillejo, retroscena Asensio e tanto altro