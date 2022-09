U21, Giappone-Italia 1-1: gol meraviglioso di Lorenzo Colombo (Video)

Un gol straordinario di Lorenzo Colombo non basta all'Italia Under 21 per portare a casa l'amichevole giocata contro il Giappone

Renato Panno

Alla ricerca di minutaggio per tornare alla base tirato a lucido. Il percorso di Lorenzo Colombo somiglia molto a quello portato a termine da Tommaso Pobega: prestito in Serie B, poi il salto in Serie A. L'attaccante di proprietà del Milan, adesso in prestito al Lecce, ha segnato il primo gol nel massimo campionato contro il Napoli. E che gol! Siluro dai 25 metri da fermo e palla sotto il sette.

Super gol in Nazionale

I gol d'autore sembrano essere una consuetudine per Colombo. In occasione dell'amichevole contro il Giappone, terminata 1-1, il classe 2002 aveva portato in vantaggio l'Italia Under 21 con un gesto tecnico notevole: girata di sinistro in area di rigore e palla sotto la traversa. Vedere per credere. Maldini, aneddoti e retroscena su presente e futuro del Milan >>>