‘Tutti i Colori dello Sport’: iniziativa di Milan e Banco BPM per i giovani

Il programma “Tutti i Colori dello Sport” di Milan e BPM vedrà il coinvolgimento di numerose scuole sul territorio e reti di comunità

(fonte: acmilan.com) "L'iniziativa "Tutti i Colori dello Sport", promossa da AC Milan in collaborazione con Banco BPM e la Società Editoriale Vita, rientra all’interno del programma RESPACT, lanciato dal Club rossonero per promuovere equità sociale, uguaglianza e inclusività. Il progetto prevede una serie di appuntamenti che vedranno il coinvolgimento delle scuole italiane e di alcune reti di comunità, luogo privilegiato in cui promuovere occasioni virtuose di confronto.