Turchia-Croazia 3-3: Calhanoglu in panchina per 90 minuti | News

Turchia, turno di riposo per Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Turno di riposo con la propria nazionale per Hakan Calhanoglu, che è rimasto 90 minuti in panchina nel 3-3 contro la Croazia di Dalic. In gol, per i padroni di casa, Tosun (su rigore), Turuc e Under. Per i biancorossi, invece, Budimir, Pasalic e Brekalo. Prossime gare della Turchia contro Russia e Ungheria, per cercare di ottenere la complicato passaggio alla Lega A. Attualmente la classifica del Girone B dice: Russia 8, Ungheria 7, Turchia 3 e Serbia 2.

RIGORISTA MILAN: KESSIE O IBRA? VOTA IL SONDAGGIO>>>