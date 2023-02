Tottenham, Son ed Emerson stendono il West Ham: Milan avvisato

Dopo la sconfitta rimediata a San Siro per 1-0 grazie alla rete di Brahim Diaz, il Tottenham è tornato a giocare in campionato e lo ha fatto contro il West Ham. La squadra allenata da Antonio Conte, sebbene il tecnico italiano non sedesse in panchina ancora per i postumi dell'operazione, ha girato alla perfezione ed è sembrata rivoluzionata rispetto a quella vista a Milano.