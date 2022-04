Torino-Milan, Bremer: “Ecco come si ferma Ibrahimovic”

Gleison Bremer, difensore centrale del Torino, in vista della partita contro il Milan ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero

Gleison Bremer, difensore centrale del Torino, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Bremer, in vista della partita contro il Milan, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: "A uno come Ibra stai attaccato per cercare di anticiparlo: è grosso e devi saper usare bene il fisico. Con uno come Osimhen invece, con palla libera devi scappare sempre: a lui non piace la palla nei piedi, vuole essere lanciato".