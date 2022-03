Torino-Inter, VARgogna: la rabbia dei tifosi dopo il rigore negato ai granata

Un altro episodio arbitrale clamoroso che può decidere il campionato in Torino-Inter, anche questo clamoroso. Ecco le reazioni sui social.

Continuano gli episodi a favore dei nerazzurri in questo campionato e l'ultimo è di pochi minuti fa in Torino-Inter, con un calcio di rigore netto e limpido non concesso ai granata, già in vantaggio. Un episodio che ha scatenato ovviamente la rabbia dei tifosi, del Milan e non solo, sui social. Tantissime le reazioni di tifosi che sono ormai spazientiti dopo i tantissimi episodi unidirezionali. Ecco alcune di queste.