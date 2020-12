Tonali: “Era da tempo che non si vedeva un Milan così” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Tonali

MILAN NEWS – Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. L’ex Brescia ha parlato del momento che sta attraversando la squadra rossonera.

"L'inizio non è stato semplice perché arrivato da un mese in cui ero stato fermo dopo la vacanza. Rinascita Milan? Quando giochi così più che una rinascita è una nascita, perché era tanto tempo che nessuno vedeva un Milan così. Fa piacere essere dentro a questo Milan che vince e convince, i nostri numeri sono incredibili, non perdiamo da marzo e in Serie A è tanta roba. L'ambizione è alta ed è normale che dopo tanti risultati così si possa credere di arrivare a determinati obiettivi, poi sai che puoi fare tutto con compagni simili. Non stiamo tornando il Milan di una volta, ma stiamo dimostrando di essere il Milan".