Tolosa, RedBird sorride. il club francese promosso in Ligue 1 / News

Il Tolosa, grazie alla vittoria con il Nimes, conquista la promozione in Ligue 1. RedBird, la società che vuole il Milan, possiede l'85% del club

Nei giorni scorsi il gruppo di investitori RedBird ha attirato le attenzioni dei media di tutto il mondo per aver manifestato interesse per l'acquisto del Milan. La trattativa esclusiva tra Elliott e Investcorp è scaduta e, per questo motivo, la società americana è passata all'attacco. I discorsi pare siano rimandati a fine campionato, ma la situazione è tutta da monitorare. RedBird, inoltre, ha già un'esperienza consolidata per quanto riguarda gli investimenti nel campo sportivo.