Tolosa ammesso in Europa League, il presidente: “Ringrazio Cardinale”

È di qualche decina di minuti fa la notizia dell'ammissione di Milan e Tolosa alle competizioni europee del prossimo anno. Il club francese, in seguito alla decisione da parte della UEFA , ha emesso un comunicato ufficiale sul proprio sito, in cui il presidente Damien Comolli ha voluto ringraziare Gerry Cardinale , proprietario anche del Diavolo. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole del presidente del Tolosa Damien Comolli

"Questa partecipazione all'Europa League è un vero motivo di orgoglio per tutto il Club. Questa è la quinta volta che il Toulouse FC prende parte alla Coppa dei Campioni. Simboleggia il lavoro di tutti coloro che lavorano quotidianamente per la sua influenza. Questa qualificazione è frutto anche dell'eccezionale fervore trasmesso da tutti i nostri tifosi durante tutta la stagione, che avrà portato i nostri giocatori verso i successi che conosciamo. Attorno a Carles Martinez, l'intero Club sarà desideroso di promuovere il Tolosa ai quattro angoli d'Europa e di continuare il cammino iniziato tre anni fa. Infine, vorrei ringraziare RedBird Capital Partners, Gerry Cardinale e Alec Scheiner per il loro impegno immediato e la loro assoluta determinazione a fare tutto il possibile affinché il Toulouse Football Club possa partecipare a questa competizione".